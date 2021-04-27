На території Мукачівської громади побудують новий аеропорт "Мукачево-3", який має стати основним для Закарпатської області.

Про це повідомила пресслужба Закарпатської ОДА.

Відповідний меморандум у вівторок, 27 квітня, підписали голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, директор державного підприємства "Фінансування інфраструктурних проектів" Олег Тарасюк, Мукачівський міський голова Андрій Балога. Напередодні документ затвердив також голова Державного агентства інфраструктурних проектів України Кирило Хом'яков.

Фото: facebook/Kyrylo Khomiakov

Фото: facebook/Kyrylo Khomiakov

Вартість будівництва орієнтовно становитиме 4 млрд гривень. З них на будівництво злітно-посадкової смуги піде 3 млрд гривень, на інфраструктуру - ще 1 млрд гривень.

"Для будівництва аеропорту розглядалися наступні варіанти: розширення летовища в Ужгороді, Мукачево та смт. Середнє. Відтак, побудований він буде у Мукачівській ТГ (в районі колишнього військового аеропорту) і це, як запевняють проєктанти, найоптимальніший варіант. Перш за все, літаки не будуть заходити на зліт та посадку через зарубіжні держави, що було б необхідно, якби аеропорт був в Ужгороді чи Середньому. В даній місцевості оптимальні погодні умови. За рік фіксується лише 13-15 випадків, коли видимість менша 1 кілометра, а швидкість вітру більша 10 м/с", - пояснив вибір проєктувальників голова Закарпатської облради Олексій Петров.

Довжина злітної полоси нового аеропорту становитиме 2,8 км, ширина - 45 метрів.

Він зможе приймати літаки будь-якого типу з певним обмеженням злітної маси.

Аеропорт буде розрахований на 1 млн пасажирів на рік.

Орієнтовний термін будівництва складає близько 3 років.

Нагадаємо, що існуючий аеропорт "Ужгород" розташований безпосередньо біля словацького кордону - для зльоту і посадки в Ужгороді літаки повинні заходити в повітряний простір Словаччини. Його використання вимагає міжурядових домовленостей, тому Україна вирішила будувати на Закарпатті новий аеропорт.