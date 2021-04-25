Кілька компаній поставили вищі ціни: від 10,2 грн до 13,5 грн за кубометр.

Постачальники виставляють річну ціну газу на рівні 7,99 грн за кубометр.

Про це йдеться на сайті gazpravda.com.ua.

Видання зазначає, що до кінця 25 квітня всі газопостачальні компанії мають оприлюднити свої річні, фіксовані ціни.

Наразі за кубометр газу просять від 7,99 грн. Водночас одразу кілька компаній поставили вищі ціни: від 10,2 грн до 13,5 грн за кубометр.

Зазначимо, річні тарифні плани діятимуть як базові. Всіх споживачів, які дотепер користувалися місячними пропозиціями, постачальники переведуть на річні продукти автоматично. Подавати додаткові заявки не потрібно.

Клієнт за бажанням зможе змінити річний тарифний план на будь-який інший, так само – як і змінити самого постачальника.

Нагадаємо, Уряд збереже можливість обирати між річним газовим продуктом, коли вартість кубометра газу буде однаковою протягом року, та місячним, який діє зараз.