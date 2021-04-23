Цього літа ціни на газ очікуються удвічі більшими, ніж мінімуми в 2020 році, – НБУ

У цьому році в літні місяці ціна природного газу очікується більш ніж удвічі вищою, нід мінімуми аналогічного періоду 2020 року. Про це зазначив Національний банк України в Інфляційному звіті.

"Очікується, що влітку вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме цінові мінімуми минулого літа. Внесок газу сформує більше третини річної адміністративної інфляції в II кварталі", - йдеться в звіті.

За підсумками поточного року ціна газу буде близькою до минулорічної завдяки поступовому зниженню ціни газу на європейських газових хабах протягом року і посиленню конкуренції на внутрішньому ринку.

"Проте тарифи на опалення і гаряче водопостачання будуть підвищуватися, оскільки вони не корегувалися в 2020 році, незважаючи на подорожчання газу і зростання витрат на оплату праці. Збільшення заробітних плат у сфері ЖКГ (зокрема за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати) та інших виробничих витрат зумовить подальше подорожчання окремих комунальних послуг", - зазначає НБУ.

У червні 2020 року вартість газу для населення становила 2,74 грн за кубометр, в липні – 2,97 грн, в серпні – близько 4,5 грн.

Нагадаємо, що ринок газу для населення в Україні діє з серпня 2020 року. Його запуск був однією з вимог для отримання кредитного фінансування від Міжнародного валютного фонду. Доти в Україні діяли спеціальні зобов'язання (PSO), за якими НАК "Нафтогаз України" поставляв газ для населення по фіксованій ціні.

Кабінет міністрів ввів державне регулювання ціни на газ для всіх побутових споживачів до кінця карантину чи до завершення опалювального сезону за вартістю до 6,99 грн за кубометр. З 1 квітня в Україні ціни на газ знову формуються на ринкових засадах.