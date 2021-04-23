Тищенка не виключатимуть з фракції "Слуга народу"
Тищенка не виключатимуть з фракції "Слуга народу"
Мовчання президента Земана
Мовчання президента Земана
Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України
Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України
Стало відомо, що кричав Луческу ультрас "Динамо" під час конфлікту з ними
Стало відомо, що кричав Луческу ультрас "Динамо" під час конфлікту з ними
Вогонь пече запеклих. Як в Україні руйнують могили ветеранів
Вогонь пече запеклих. Як в Україні руйнують могили ветеранів
"Слуга народу" Шевченко, який їздив до Лукашенка, попросив виключити його з фракції
"Слуга народу" Шевченко, який їздив до Лукашенка, попросив виключити його з фракції
​У флаконах з вакциною Pfizer у Польщі виявили засіб проти зморшок
​У флаконах з вакциною Pfizer у Польщі виявили засіб проти зморшок
Зеленський відреагував на відведення російських військ від кордонів з Україною
Зеленський відреагував на відведення російських військ від кордонів з Україною
У Маріуполі чоловік із сокирою розгромив каси та полиці супермаркету АТБ (оновлено)
У Маріуполі чоловік із сокирою розгромив каси та полиці супермаркету АТБ (оновлено)
ГоловнаЕкономікаДержава

НБУ прогнозує вихід економіки на докоронавірусний рівень до кінця року

Локдауни першої половини року віднімуть від росту ВВП лише пів відсотка.

НБУ прогнозує вихід економіки на докоронавірусний рівень до кінця року
Фото: www.profi-forex.org

Національний банк прогнозує, що січневий загальнонаціональний локдаун і весняні регіональні локдауни віднімуть від росту ВВП приблизно пів відсоткового пункту.

Про це йдеться у свіжому інфляційному прогнозі Національного банку.

"Цей макропрогноз ґрунтується на припущенні про збереження адаптивного карантину в першому півріччі та послаблення поточних обмежень вже з травня. За базовим сценарієм очікується, що в умовах жорсткого карантину (“червоні зони”) одночасно перебуватимуть не більше 13 областей, і поступово їх кількість скорочуватиметься. У таких умовах вплив усіх карантинних обмежень, що застосовувались у першому півріччі на річний ВВП оцінюється в -0.5…-0.6 в.п. Надалі обмеження стосуватимуться не заборон для економічної діяльності, а лише дотримання вимог щодо антиепідемічних заходів з боку населення", - вважають в НБУ.

Регулятор зазначив, що, попри локдауни, українська економіки вже в 2021 році перевищить докризовий рівень. Ріст ВВП очікується в районі 3,8%.

"Перегляд прогнозу зростання реального ВВП у 2021 році до 3.8% з 4.2% ураховує триваліші та посилені карантинні обмеження протягом першого півріччя, які гальмуватимуть економіку. Водночас це збільшує потенціал росту у 2022 році, відповідно темпи зростання реального ВВП були підвищені з 3.8% до 4.0%", - сказано в документі.

Нагадаємо, що МВФ прогнозує Україні ріст ВВП на рівні 4,0%.

В Офісі президента розраховують, що ріст внутрішнього валового продукту у 2021 році перевищить 5%. Кабінет міністрів дотримується свого прогнозу в 4,6%.

У 2020 році економіка України через коронакризу впала на 4,2%.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також