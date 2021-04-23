НБУ прогнозує вихід економіки на докоронавірусний рівень до кінця року

Локдауни першої половини року віднімуть від росту ВВП лише пів відсотка.

Національний банк прогнозує, що січневий загальнонаціональний локдаун і весняні регіональні локдауни віднімуть від росту ВВП приблизно пів відсоткового пункту.

Про це йдеться у свіжому інфляційному прогнозі Національного банку.

"Цей макропрогноз ґрунтується на припущенні про збереження адаптивного карантину в першому півріччі та послаблення поточних обмежень вже з травня. За базовим сценарієм очікується, що в умовах жорсткого карантину (“червоні зони”) одночасно перебуватимуть не більше 13 областей, і поступово їх кількість скорочуватиметься. У таких умовах вплив усіх карантинних обмежень, що застосовувались у першому півріччі на річний ВВП оцінюється в -0.5…-0.6 в.п. Надалі обмеження стосуватимуться не заборон для економічної діяльності, а лише дотримання вимог щодо антиепідемічних заходів з боку населення", - вважають в НБУ.

Регулятор зазначив, що, попри локдауни, українська економіки вже в 2021 році перевищить докризовий рівень. Ріст ВВП очікується в районі 3,8%.

"Перегляд прогнозу зростання реального ВВП у 2021 році до 3.8% з 4.2% ураховує триваліші та посилені карантинні обмеження протягом першого півріччя, які гальмуватимуть економіку. Водночас це збільшує потенціал росту у 2022 році, відповідно темпи зростання реального ВВП були підвищені з 3.8% до 4.0%", - сказано в документі.

Нагадаємо, що МВФ прогнозує Україні ріст ВВП на рівні 4,0%.

В Офісі президента розраховують, що ріст внутрішнього валового продукту у 2021 році перевищить 5%. Кабінет міністрів дотримується свого прогнозу в 4,6%.

У 2020 році економіка України через коронакризу впала на 4,2%.