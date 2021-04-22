ДФС вилучила незаконно виготовленого бензину на мільйон доларів

У Державній фіскальної службі повідомили про конфіскацію незаконно виробленого моторного палива на суму 26 млн гривень. Фізичний обсяг вилученої продукції становить майже 1 млн літрів. Про це йдеться в повідомленні на порталі ДФС.

Повідомляється, що ДФС встановила, що одна з АЗС Києва продає незаконно вироблене паливо. В рамках розпочатого досудового розслідування під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури відбулися обшуки в Києві, Черкаській та Київській областях. Конфісковане паливо передано на експертизу. Вилучена фінансова документація визнана речовим доказом і долучена до матеріалів справи.

"Тіньові ринки є загрозою економічній безпеці держави. Співробітники ДФС завдяки аналітичним можливостям служби виявляють будь-які тіньові схеми на ринку паливно-мастильних матеріалів. Про ефективність такого підходу свідчать результати роботи ДФС протягом першого кварталу цього року. За перші три місяці співробітники податкової міліції виявили контрафактного палива майже на 500 млн грн. Служба не дозволить обкрадати державу і кожного громадянина України. Упевнений, що вже в середньостроковій перспективі ми здатні звести нанівець існування ринку контрафактного палива, що дозволить бюджету отримати додаткові надходження і стимулювати розвиток легального бізнесу ", - заявив глава ДФС Вадим Мельник.

Це не перший випадок, коли ДФС вилучає нелегальне паливо, що оцінюється в десятки мільйонів гривень. У березні в Кіровоградській області було вилучено партію палива на суму 34 млн грн. В цілому з початку 2021 року ДФС конфіскувала контрафактного палива понад 15 тис. тонн вартістю понад 500 млн грн і демонтувала понад 150 незаконних автозаправних станцій.

Володимир Зеленський раніше наполягав на необхідності боротьби з нелегальним ринком палива, закликаючи правоохоронців активізувати роботу щодо незаконних АЗС і НПЗ.