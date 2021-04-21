Депутат Сумської міської ради в один день отримав підозри у двох кримінальних справах

Сумська обласна прокуратура 20 квітня повідомила про підозру депутату Сумської міської ради VIII скликання у двох кримінальних справах.

Про це повідомляється на сайті прокуратури.

Перша справа стосується отримання 30 тис. доларів США неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України).

Слідчі Державної фіскальної служби вважають, що у вересні 2020 року депутат взяв гроші за позитивне голосування щодо встановлення меж декількох земельних ділянок у місті Суми. До цього вже повідомлено про підозру двом підприємцям, які начебто передали вказану суму депутату (ч. 3 ст. 369 КК України).

Друга справа стосується завдання 2,6 млн грн збитків очолюваному депутатом комунального підприємства (ч. 2 ст. 367 КК України).

ДФС встановило, що у 2018-2020 році підприємство не сплатило 8,5 млн гривень рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин. Потім воно визнало та погасило податковий борг, отримавши 2,6 млн гривень штрафних санкцій та пені.

Відтак, слідство вважає, що через неналежне виконання директором підприємства своїх службових обов’язків комунальному підприємству завдано збитки.

Прокуратура не вказала імені підозрюваного, але повідомила, що депутат є не тільки директором комунального підприємства, але й очолює одну із фракцій. Таким чином, мова йде про директора КП "Міськводоканал" Анатолія Сагача, який є головою фракції ВО "Батьківщина".