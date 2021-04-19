Служба безпеки України задокументувала корупційну схему, організовану у комунальному підприємстві "Київбудреконструкція". Організатори підозрюються у завданні збитків бюджету на понад 4,8 млн грн, інформує пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що один із посадовців цього підприємства уклав договір з комерсантами на проведення протизсувних робіт у Печерському районі столиці. З’ясовано, що підрядник отримав обумовлену угодою суму, проте не виконав жодних робіт і не провів закупівель обладнання. Натомість актами виконаних робіт зафіксовано повне виконання угоди. Гроші були привласнені організаторами оборудки.

Наразі проведено слідчі дії за місцями проживання та роботи підозрюваних у вчиненні злочину. Вилучено документацію, яка додана до матеріалів справи. Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, а саме у заволодінні чужим майном через зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

За даними Київської міської прокуратури, між директором КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція" та директором однієї з юридичних осіб був укладений договір підряду щодо проведення протизсувних робіт на схилі озера Глинка в районі провулку Академіка Філатова у Печерському районі столиці.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

"Так, згідно умов договору, підрядник повинен був, крім іншого, здійснити будівництво насосної станції та залізобетонних паль, які вказані в підписаних сторонами актах виконаних робіт", - сказано в повідомленні.

Однак, слідством встановлено, що вищевказані роботи не виконані, а перераховані КП "Дирекція" з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція" кошти безпідставно привласнені приватним суб’єктом господарювання.

"Сума документально підтверджених збитків внаслідок кримінального правопорушення становить 4,8 млн грн", - зазначили в прокуратурі.

Раніше в Одеській області Служба безпеки України викрила корупційну схему, організовану посадовцями регіональної філії “Укрзалізниці”. Вони нелегально продавали квитки і щомісяця привласнювали 1,5 млн грн.