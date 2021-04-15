В Іспанії за підозрою в наркоторгівлі затримали трьох українських моряків. На судні Albatros Guard VSL, членами екіпажу якого були українці, виявили 18 тонн гашишу.
Про це повідомляє профспілка працівників морського транспорту України.
Українських моряків затримали ще 27 березня близько 275 км на південний схід від острова Гран-Канарія (Канарські острови).
"Вийшовши на зв'язок з сім'ями 7 квітня, моряки повідомили, що незадовго до арешту, коли Albatros Guard VSL знаходився в морі, до нього підійшло інше невідоме судно, з якого на його борт були скинуті мішки з невідомим вантажем. Після чого екіпажем Albatros Guard VSL було отримано розпорядження його власника - прийняти вантаж на борт і доставити в порт. За словами моряків, про характер вантажу команді відомо не було", - повідомили в профспілці.
Затримання українців відбулося в рамках спецоперації іспанських правоохоронців, які стежили за судном ще з грудня 2020 року.
Зараз українські моряки містяться в пенітенціарному закладі "Сальто де Негро" в Лас-Пальмасі в очікуванні суду.
Нагадаємо, в січні в Україну повернулися чотири моряки, затримані в Лівії у 2016 році. Їх обвинувачували в контрабанді нафтопродуктів.