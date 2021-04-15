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Трьох українських моряків затримали в Іспанії за підозрою в торгівлі наркотиками

На судні, членами екіпажу якого були українці, виявили 18 тонн гашишу.

В Іспанії за підозрою в наркоторгівлі затримали трьох українських моряків. На судні Albatros Guard VSL, членами екіпажу якого були українці, виявили 18 тонн гашишу.

Фото: facebook.com/MTWTU

Про це повідомляє профспілка працівників морського транспорту України.

Українських моряків затримали ще 27 березня близько 275 км на південний схід від острова Гран-Канарія (Канарські острови).

"Вийшовши на зв'язок з сім'ями 7 квітня, моряки повідомили, що незадовго до арешту, коли Albatros Guard VSL знаходився в морі, до нього підійшло інше невідоме судно, з якого на його борт були скинуті мішки з невідомим вантажем. Після чого екіпажем Albatros Guard VSL було отримано розпорядження його власника - прийняти вантаж на борт і доставити в порт. За словами моряків, про характер вантажу команді відомо не було", - повідомили в профспілці.

Фото: facebook.com/MTWTU

Затримання українців відбулося в рамках спецоперації іспанських правоохоронців, які стежили за судном ще з грудня 2020 року.

Зараз українські моряки містяться в пенітенціарному закладі "Сальто де Негро" в Лас-Пальмасі в очікуванні суду.

Нагадаємо, в січні в Україну повернулися чотири моряки, затримані в Лівії у 2016 році. Їх обвинувачували в контрабанді нафтопродуктів.

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