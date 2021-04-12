Під час обшуку знайшли 120 кг наркотика і прекурсори ще для 700 кг.

Фото: npu.gov.ua

Національна поліція заявила про ліквідацію нарколабораторії в Дніпрі, де виготовляли амфетамін. Під час обшуків знайшли 120 кг готового до вживання наркотику, що є найбільшою вилученою партією амфетаміну в історії України.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції.

"300 кілограмів амфетаміну в місяць. 300 кг – це 1 мільйон 200 тисяч доз психотропу, які продавали учасники однієї злочинної групи. І відсьогодні вони перестануть потрапляти на «ринок». Перші результати: в Дніпрі накрили справжній наркозавод. Там вилучили 120 кілограмів готового амфетаміну, а це - 480 тисяч доз! І це найбільша партія вилученого амфетаміну в історії України. Крім цього, поліцейські виявили там понад тонну прекурсорів, з яких можна було б виготовити ще 700 кілограмів готового психотропу", - сказав голова Національної поліції Ігор Клименко.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

В рамках операції обшуки відбулися не тільки в Дніпрі, але й в Київській, Черкаській областях та місті Києва.

Затримано поки що вісім осіб, які можуть бути членами наркокартелю. Його організатором вважається чоловік, раніше судимий за бандитизм.

Наркотики продавалися через гуртовий інтернет-магазин, клієнтами якого були щонайменше 50 груп збувачів. Сума щомісячного обороту, за оцінками поліції, сягала 120 мільйонів гривень.

Фото: npu.gov.ua

Нагадаємо, що на початку року у Львові вилучили тонну героїну на 2,3 млрд гривень.