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На Україну насувається південний циклон, який несе похолодання

З 14 квітня і до кінця тижня очікуються дощ і мокрий сніг.

На Україну насувається південний циклон, який несе похолодання
Фото: donbass.ua

На зміну антициклону Peggi, що домінував над Україною минулими днями та зумовлював у більшості областей спокійну і сонячну погоду, надійде поле низького атмосферного тиску, яке рухатиметься з південно-західної Європи.

Цей південний циклон з іменем Xander до кінця поточного тижня розташовуватиметься над Україною, спричинюючи вологу погоду, інформує Український гідрометцентр.

"Температура повітря найближчої доби ще суттєво не зміниться, проте вже з 14 квітня у західних областях очікуємо на похолодання", - йдеться у повідомленні на сторінці Укргідрометцентру у фейсбуці.

Найближчої ночі у південно-східній частині країни, вдень 13 квітня на крайньому заході невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Температура вночі 3-8°, вдень 11-16°, у західних та східних областях місцями 18-20°.

14-15 квітня у західних областях дощ та мокрий сніг, у Карпатах місцями значні опади. Температура вночі та вдень 1-8° тепла, в Карпатах від 4° морозу до 3° тепла.

На решті території країни 14 квітня без істотних опадів, 15 квітня, крім сходу, пройдуть дощі, температура вночі 4-9°, вдень 10-16°.

До кінця тижня, зокрема 16-17 квітня ще утримається волога погода. Практично по всій території країни пройдуть короткочасні дощі, можливі окремі грози, в Карпатах і місцями на Прикарпатті дощ з мокрим снігом. Температура вночі 3-9°, в західних областях 1-6° тепла; вдень 9-15°, 16 квітня у східних областях 13-19°.

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