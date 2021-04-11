Завтра дощитиме на заході та у центрі України, температура до +20

У ніч на понеділок, 12 квітня в Україні, крім південно-східної частини, буде прохолодно.

Про це пише interfax.com.ua.

Вдень у понеділок у більшості областей тепло, очікується підвищена вологість повітря на південному сході країни, там пройдуть короткочасні дощі, окремі грози, на решті території – без опадів.

Лише в північних і центральних областях вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі в південно-східній частині 4-9° тепла, на решті території 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-5°, вдень 11-16° тепла.

У західних і східних областях 15-20°, в Карпатах вночі 3-6° морозу, вдень 5-10° тепла.

У Києві вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі 3-5° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-2°, вдень 12-14° тепла.

Вдень у вівторок, 13 квітня в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях пройде невеликий дощ, на решті території – без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура у вівторок вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°, в західних і східних областях до 20 °, в Карпатах вночі та вдень 1-6 ° тепла.

У Києві 13 квітня без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 14-16°