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В українській армії зареєстрували нові смерті, спричинені ковідом

Кількість смертей зросла до 70.

В українській армії зареєстрували нові смерті, спричинені ковідом
Фото: Київрада

У Збройних силах України зареєстрували дві нові смерті, пов’язані з коронавірусом.

Про це повідомила пресслужба Командування медичних сил ЗСУ.

Померло два військовослужбовці у Харкові та Одесі.

“Так військовослужбовець ЗС України з 06.04.2021 перебував на стаціонарному лікуванні у ВМКЦ Північного регіону, а працівник ЗС України з 03.04.2021 перебував на стаціонарному лікуванні у Одеському обласному клінічному медичному центрі “Лікарня Водніков”. Не зважаючи на проведену терапію 10.04.2021 стан їх здоров’я різко погіршився. Проведені реанімаційні заходи не мали успіху”, – йдеться у повідомленні.

Станом на неділю, 11 квітня в українській армії на ковід хворіє 3014 осіб. За минулу добу зареєстровано 57 нових випадків, госпіталізовано 20 осіб. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 967 осіб.

Всього за час пандемії одужало 20 046 військових, летальних випадків – 70.

Окрім того, у ЗСУ першою дозою вакцини вже щепилися 35 163 особи.

Нагадаємо, за минулу добу, 10 квітня в Україні зареєстровано 12 112 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 524 дитини та 181 медпрацівник. Летальних випадків – 235.

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