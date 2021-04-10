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Мережу "АТБ" оштрафують за дозвіл пускати в магазини людей без масок, - Ляшко

"Допуск в магазин і обслуговування на касі без одягненою маски - це порушення карантинних обмежень".

Мережу "АТБ" оштрафують за дозвіл пускати в магазини людей без масок, - Ляшко

Держпродспоживслужба оштрафує мережу "АТБ" за порушення протиепідемічних заходів і дозвіл пускати в магазини мережі людей без масок.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми отримали інформацію, що "АТБ" внутрішнім розпорядженням скасував заборону пускати в магазин людей без маски. Ми попросили Держпродспоживслужбу перевірити ці "внутрішні процедури", оскільки законодавство забороняє запускати людей без масок в магазини і обслуговувати їх на касі", - сказав він.

Ляшко повідомив, що за підсумками перевірки "АТБ" притягнуть до відповідальності.

"Ми розуміємо, що не можна штрафувати магазин за те, що покупець зняв маску в середині магазину, але допуск в магазин і обслуговування на касі без одягненою маски - це порушення карантинних обмежень. За це повинні бути притягнуті до відповідальності", - пояснив головний санлікар.

Нагадаємо, в березні 2020 року мережа АТБ виділила окремий час для відвідування магазинів літніми людьми.

У квітні минулого року в Сумах на 17 тис. гривень оштрафували чоловіка, який без маски зайшов в "АТБ".

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