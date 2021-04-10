Таран про нарощування російських військ на кордоні: РФ хоче змусити Україну до поступок

А також демонстрація, у тому числі – провідним державам Заходу, готовності до застосування збройної сили щодо України.

Справжніми цілями нарощування Російською Федерацією військової присутності поблизу кордону України та на тимчасово окупованій території Криму можуть бути посилення тиску на Україну з метою примушення до поступок у переговорному процесі.

Про це йдеться у заяві Міністра оборони України Андрія Тарана.

А також демонстрація, у тому числі – провідним державам Заходу, готовності до застосування збройної сили щодо України. “Його Росія розглядає остаточним засобом досягнення своїх стратегічних цілей, якщо інші засоби виявляться неефективними. Стратегічною ж ціллю Російської Федерації щодо України залишається її повернення під свій контроль та зрив нашого євроатлантичного шляху розвитку”, – йдеться у заяві.

Таран додав, що приводом для поновлення активної збройної агресії Росії проти України може стати як спровоковане загострення обстановки в районі конфлікту, так і звинувачення України у порушенні прав російськомовних чи “новообращенных” громадян Росії через масову роздачу паспортів РФ.

Водночас необхідно зазначити, що активізація збройної агресії РФ проти України є можливою виключно за умов прийняття відповідного політичного рішення на найвищому рівні у Кремлі, зазначив міністр.

“Наші сили оборони міцно утримують захисні рубежі, аби вогонь «братньої любові» Російської Федерації не перекинувся на нашу мирну територію, щоб дати час та аргументи політикам і дипломатам змусити державу-агресора піти з України. Розпалені Росією багаття бойових дій можливо погасити лише політико-дипломатичним шляхом. Україна налаштована на цивілізований шлях повернення своїх тимчасово окупованих територій. При цьому не може бути жодних компромісів у відстоюванні інтересів України”, – запевнив очільник оборонного відомства.

“Будь-яка активізація агресії та ескалація безпекової ситуації матимуть чітку і потужну відповідь міжнародної спільноти”, – підсумував він.

Нагадаємо, з березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту у Верховній Раді.

Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області. Вона межує з Україною, але не з окупованими районами.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації.