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Таран про нарощування російських військ на кордоні: РФ хоче змусити Україну до поступок

А також демонстрація, у тому числі – провідним державам Заходу, готовності до застосування збройної сили щодо України.

Таран про нарощування російських військ на кордоні: РФ хоче змусити Україну до поступок
Андрій Таран
Фото: mil.gov.ua

Справжніми цілями нарощування Російською Федерацією військової присутності поблизу кордону України та на тимчасово окупованій території Криму можуть бути посилення тиску на Україну з метою примушення до поступок у переговорному процесі.

Про це йдеться у заяві Міністра оборони України Андрія Тарана.

А також демонстрація, у тому числі – провідним державам Заходу, готовності до застосування збройної сили щодо України. “Його Росія розглядає остаточним засобом досягнення своїх стратегічних цілей, якщо інші засоби виявляться неефективними. Стратегічною ж ціллю Російської Федерації щодо України залишається її повернення під свій контроль та зрив нашого євроатлантичного шляху розвитку”, – йдеться у заяві.

Таран додав, що приводом для поновлення активної збройної агресії Росії проти України може стати як спровоковане загострення обстановки в районі конфлікту, так і звинувачення України у порушенні прав російськомовних чи “новообращенных” громадян Росії через масову роздачу паспортів РФ.

Водночас необхідно зазначити, що активізація збройної агресії РФ проти України є можливою виключно за умов прийняття відповідного політичного рішення на найвищому рівні у Кремлі, зазначив міністр.

“Наші сили оборони міцно утримують захисні рубежі, аби вогонь «братньої любові» Російської Федерації не перекинувся на нашу мирну територію, щоб дати час та аргументи політикам і дипломатам змусити державу-агресора піти з України. Розпалені Росією багаття бойових дій можливо погасити лише політико-дипломатичним шляхом. Україна налаштована на цивілізований шлях повернення своїх тимчасово окупованих територій. При цьому не може бути жодних компромісів у відстоюванні інтересів України”, – запевнив очільник оборонного відомства.

“Будь-яка активізація агресії та ескалація безпекової ситуації матимуть чітку і потужну відповідь міжнародної спільноти”, – підсумував він.

Нагадаємо, з березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту у Верховній Раді.

Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області. Вона межує з Україною, але не з окупованими районами.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації.

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