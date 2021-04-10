Таран про нарощування російських військ на кордоні: РФ хоче змусити Україну до поступок

Справжніми цілями нарощування Російською Федерацією військової присутності поблизу кордону України та на тимчасово окупованій території Криму можуть бути посилення тиску на Україну з метою примушення до поступок у переговорному процесі.
Про це йдеться у заяві Міністра оборони України Андрія Тарана.
А також демонстрація, у тому числі – провідним державам Заходу, готовності до застосування збройної сили щодо України. “Його Росія розглядає остаточним засобом досягнення своїх стратегічних цілей, якщо інші засоби виявляться неефективними. Стратегічною ж ціллю Російської Федерації щодо України залишається її повернення під свій контроль та зрив нашого євроатлантичного шляху розвитку”, – йдеться у заяві.
Таран додав, що приводом для поновлення активної збройної агресії Росії проти України може стати як спровоковане загострення обстановки в районі конфлікту, так і звинувачення України у порушенні прав російськомовних чи “новообращенных” громадян Росії через масову роздачу паспортів РФ.
Водночас необхідно зазначити, що активізація збройної агресії РФ проти України є можливою виключно за умов прийняття відповідного політичного рішення на найвищому рівні у Кремлі, зазначив міністр.
“Наші сили оборони міцно утримують захисні рубежі, аби вогонь «братньої любові» Російської Федерації не перекинувся на нашу мирну територію, щоб дати час та аргументи політикам і дипломатам змусити державу-агресора піти з України. Розпалені Росією багаття бойових дій можливо погасити лише політико-дипломатичним шляхом. Україна налаштована на цивілізований шлях повернення своїх тимчасово окупованих територій. При цьому не може бути жодних компромісів у відстоюванні інтересів України”, – запевнив очільник оборонного відомства.
“Будь-яка активізація агресії та ескалація безпекової ситуації матимуть чітку і потужну відповідь міжнародної спільноти”, – підсумував він.
Нагадаємо, з березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту у Верховній Раді.
Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області. Вона межує з Україною, але не з окупованими районами.
Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації.