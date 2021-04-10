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На Хмельниччині очільник територіальної громади попався на хабарі

Посадовець вимагав у підприємця $ 3800 за вплив на рішення про дозвіл на розміщення рекламних щитів.

У Хмельницькій області працівники поліції викрили у хабарництві голову територіальної громади.

Про це повідомив сектор комунікації поліції Хмельницької області.

Посадовець вимагав у підприємця 3800 доларів за вплив на прийняття виконкомом рішення про видачу дозволу на розміщення рекламних щитів на території громади.

У момент одержання частини бажаної суми (1300 доларів) працівники поліції затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчі слідчого управління ГУНП відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України , а саме - одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування.

Санкція статті передбачає штраф від 750 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання посадовцю запобіжного заходу.

До проведення спецоперації залучалися працівники управління СБУ в області.

Нагадаємо, Служба безпеки України і Національна поліція 6 квітня затримали за підозрою в отриманні хабаря депутата Бориспільської міської ради. За даними слідства, він вимагав 40 тисяч доларів у київського нотаріуса.

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