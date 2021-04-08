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​Депутата з Борисполя затримали на хабарі $40 тисяч

Отримані гроші він планував одразу конвертувати в криптовалюту.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Служба безпеки України і Національна поліція 6 квітня затримали за підозрою в отриманні хабаря депутата Бориспільської міської ради. За даними слідства, він вимагав 40 тисяч доларів у київського нотаріуса.

Про це повідомляється на сайті СБУ та Київської міської прокуратури.

Депутат нібито погрожував киянці позбавити її свідоцтва на право заняття нотаріальною діяльністю і виключити з Єдиного реєстру нотаріусів через штучні звинувачення у недоброчесності. При цьому він посилався на впливові зв'язки у політичних колах і Міністерстві юстиції.

Гроші було передано йому біля пункту обміну валют, депутат начебто планував одразу перевести їх в криптовалюту.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (отримання хабаря за вплив на третю особу).

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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