Російські розслідувачі виявили новий табір армії РФ під Воронежем

Російські розслідувачі з Conflict Intelligence Team (CIT) виявили неподалік українського кордону новий польовий табір російської армії. Табір розташовано під Воронежем.

Про це керівник CIT Руслан Левієв сказав в інтерв'ю BBC News Україна.

"За допомогою відеозаписів місцевих жителів ми знайшли один польовий табір під Воронежем. Люди гуляли в лісі і вийшли на поле, де розміщена велика кількість важкої техніки, зокрема танки. Це новий табір, що формується в останні дні. Але вже достатньо великий. Місцеві жителі говорять про те, що це поле довжиною 3-4 км, яке повністю заставлене технікою", - сказав він.

Також на відео зафіксовано наметове містечко, кухня і польовий госпіталь - намети зі знаком медичної служби, каже розслідувач.

"Є всі ознаки того, що це буде одне з місць, куди будуть стягувати війська. Таких місць, очевидно, буде більше одного. Адже в одному місці всю техніку, яка зараз рухається, не розмістити", - сказав Левієв.

За його словами, табір розташований неподалік кордону України.

"Якщо дорогою, це приблизно 170 км. Тобто цілком реально техніці зробити марш-кидок за добу", - сказав глава CIT.

За його словами, також є відео від очевидця з колоною в складі бронеавтомобілів "Тигр" і бортових "КАМАЗів" для перевезення людей. При цьому автомобілі мають модифікації, які зазвичай використовуються спецпризначенцями і розвідкою. Колона, за інформацією розслідувачів, рухалася з боку табору під Воронежем ближче до кордону з Україною. Це було в районі міста Острогорськ.

Левіє стверджує, що зараз Росія здійснює найбільші переміщення військових із часів Дебальцевого. При цьому розслідувачі не бачать причин для початку широкомасштабної військової кампанії і сприймають те, що відбувається, "як гру м'язами, брязкання зброєю і спробу тиску як на саму Україну, так і на її прихильників в особі НАТО і США".

Нагадаємо, що з березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

За даними команди розслідувачів Conflict Intelligence Team, до кордонів України перекидають деякі частини аж із Сибіру, а у Крим відправили 76-у десантну дивізію із Пскова, яка в 2014 році воювала в Україні.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада та НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації.