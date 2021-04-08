Российская агрессия. Внешние рамки: Байден, «Минск» и Карабах

Возможная эскалация конфликта между Украиной и РФ связана не только с внутренними политическими и экономическими проблемами в РФ. Она связана и с привычным противостоянием по линии Россия – Запад.

Фото: EPA/UPG

Высокое напряжение

Ныне мы наблюдаем усиление конфронтации между Россией и США. Апофеозом здесь, конечно же, стало обвинение Байдена в адрес Путина. За этим последовал отъезд российского посла Антонова из Вашингтона в Москву для срочных консультаций.

Ситуация накалилась. Очевидно, что концентрация российских войск по всему периметру украинской границы – это не просто ответ на учения НАТО в акватории Чёрного и Средиземного моря. Это – открытый вызов Вашингтону со стороны Москвы.

В Кремле хотят понять, где та «красная черта», которую не готов переступить Байден, как далеко он даст России зайти с точки зрения её агрессии в Украине. Тем более что семь лет назад администрация Обамы, частью которой был действующий президент США, проглотила захват Россией Крыма, и оккупацию части территорий Донбасса. Следовательно, у Кремля появляется вопрос: а можно ли повторить нечто подобное сейчас?

Можно, конечно, думать, что военные учения, которые проводит Россия от Арктики до Средиземного моря – это всего-навсего ответ на схожие мероприятия НАТО. Впрочем, можно взглянуть на эту ситуацию и с другой стороны: то, что ныне делает Россия, – попытка расфокусировать внимание Запада и распорошить силы Альянса.

Фото: минобороны.рф Военные учение арлиллеристов армии РФ в Амурской области

Глупые сравнения

Так странно, но на протяжении месяцев Украину – неясно только для чего – «предупреждали», причём отправной точкой здесь было украинское информационное пространства, что не нужно применять карабахский сценарий и пытаться освободить оккупированные территории. Киев и не собирался этого делать, прекрасно осознавая, чем такая кампания сегодня может закончиться.

Все эти информационные сообщения были непонятны, пока в России не стали говорить о возможном наступлении украинской армии, о том, что украинская власть пытается воспользоваться примером Азербайджана и вернуть часть захваченных ранее земель. Хотя здесь надо чётко указать: азербайджанцы не смогли бы зайти в Карабах, если бы Москва этого не позволила.

Тем не менее, ныне немало военных экспертов РФ, политиков твердят денно и нощно, что Украина воспользуется карабахским сценарием и «внезапно нападёт на Донбасс».

Как вы понимаете, это делается для оправдания своих же агрессивных действий. И самое интересное, что Кремль, вероятнее всего, сам уверовал в возможность украинского нападения. Это осложняет переговорный процесс.

Фото: EPA/UPG

Принуждение к «Минску»

Есть ещё одна причина, из-за которой Москва начала эскалацию по всему периметру украинской границы. Это – отказ Киева от решения вопроса Донбасса исключительно в интересах России. Для этого украинские власти всё время пытаются сохранить «нормандский формат». Более того, они намереваются вовлечь в него в той или иной степени США.

7 апреля замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что причина эскалации на Донбассе заключается в том, что Киев не выполняет минский комплекс мер и «во всё более вызывающей форме отрицает эти договоренности».

Кроме того, дипломат сообщил, что Москва ныне ведёт постоянные консультации с американскими коллегами относительно Украины. И акцентировал: «Вашингтону нечего делать в «нормандском формате». Если вы к этому добавите недавний слив конфиденциальной информации в российские СМИ относительно переговорного процесса «четвёрки», то вы поймёте, что Россия ныне пытается запугать Украину, а если надо будет, то силой доказать, что работать может только «Минск». Что это – единственная площадка, что выполнять Киеву надо комплекс мер так, как того хочет РФ.

Если уж совсем просто, это означает, что Москва пытается принудить украинское руководство к инкорпорированию Донбасса на её условиях. В противном случае, она сигнализирует о другом варианте – о возможном присоединении Донбасса (легализации оккупации) и о дальнейшем захвате юго-восточных областей Украины вплоть до границы с Приднестровьем.

Здесь важно понять, что Путину наплевать на санкции. Он прекрасно понимает: получив контроль на Украиной, России будут не страшны санкции. Кремлю нужно показать всему миру, что наша страна – это территория, как любят говорить в Москве, с ограниченным суверенитетом. Нам же необходимо этот суверенитет сохранить.