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"Україна не наодинці": голова МЗС Нідерландів запевнив Кулебу у підтримці на фоні загострення на Донбасі

Дипломат запевнив у подальшій непохитній підтримці Нідерландами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

"Україна не наодинці": голова МЗС Нідерландів запевнив Кулебу у підтримці на фоні загострення на Донбасі
Фото: president.gov.ua

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з головою МЗС Королівства Нідерланди Стефом Блоком. 

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Голова МЗС України поінформував співрозмовника про останні дії РФ, зокрема дестабілізацію безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях та спроби зірвати процес мирного врегулювання, стягування російських військ до українського кордону. Він також запевнив у відданості України політико-дипломатичному врегулюванню. 

"Стеф Блок висловив занепокоєння діями РФ та запевнив у подальшій непохитній підтримці Нідерландами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України: "Україна не наодинці", - сказано у повідомленні.

Міністри обговорили підготовку до засідання Ради міністрів закордонних справ країн ЄС 19 квітня, до участі в якій запрошений і глава МЗС України. Співрозмовники також обговорили хід підготовки до інавгураційного саміту Кримської платформи. 

Нагадаємо, що з березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

За даними команди розслідувачів Conflict Intelligence Team, до кордонів України перекидають деякі частини аж із Сибіру, а у Крим відправили 76-у десантну дивізію із Пскова, яка в 2014 році воювала в Україні.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада та НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації.

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