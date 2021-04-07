США закликають Росію до деескалації напруженості з Україною

Сполучені Штати закликають Росію поважати територіальну цілісність і суверенітет України, а не чинити провокації та посилювати напруженість в регіоні.

Про це заявив речник Міністерства оборони США Джон Кірбі.

Він зазначив, що наразі важко говорити про російські наміри в умовах накопичення військ РФ в окупованому Криму та біля кордонів на сході України.

За його словами, США продовжують відслідковувати ситуацію в регіоні, додавши, що США забезпечили Україну нелетальними та летальними засобами, які посилюють обороноздатність країни.

"Ми продовжуємо закликати до припинення вогню, як це передбачено Мінськими домовленостями, а потім ... до зниження напруженості та деескалації", - наводить слова Кірбі пресслужба Міноборони США.

Нагадаємо, що з березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

2 квітня президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову на тлі ескалації бойових дій на сході України і нарощуванні Росією військової сили на кордонах.

5 квітня стало відомо, що Вашингтон звернувся до Москви за поясненнями в зв'язку з пересуванням російських військ біля українських кордонів.