​У Польщі 9 із 10 власників бізнесу не урізали зарплати українцям попри пандемію, - дослідження

Більше половини польських роботодавців заявили, що пандемія коронавірусу не сильно вплинула на кількість залучених до роботи українців, тому дев'ятеро з 10 польських власників бізнесу не урізали їм зарплати.

Про повідомляє "Економічна правда" з посиланням на результати опитування "OLX Робота", яке провели у березні 2021 року серед 358 польських роботодавців.

При цьому, 30% опитаних зазначили, що зараз наймають дещо менше наших заробітчан. У 77% працедавців не змінилися плани стосовно тривалості надання роботи для іноземців - вони не планують зменшувати чи збільшувати терміни працевлаштування.

"9 з 10 польських власників бізнесу не урізали зарплати українцям. А ті, кому таки довелося це зробити (8%) - найчастіше скорочували їх максимум на чверть. Через карантинні обмеження роботодавці запроваджували нові умови праці. 87% опитаних забезпечили своїх працівників засобами особистого захисту (масками та антисептиками). 59% намагалися організувати роботу так, щоб забезпечити дистанцію у 1,5 метри, ще 22% надали можливість працювати позмінно", - йдеться у повідомленні.

Шестеро з 10 опитаних розповіли, що пандемія вплинула на пошук працівників з України в гірший бік. Зокрема, серед причин виділяють бюрократичні нюанси та менше бажання українців їхати на роботу за кордон.

Зазначається, що найбільше польські роботодавці пропонують роботу у таких сферах: будівництво - 30%; логістика та перевезення - 25%; сфера обслуговування та громадське харчування - 20%; виробництво - 11%.

56% опитаних розповіли, що вже наймають іноземців на роботу, ще 14% розглядають таку можливість. 17% респондентів розповіли, що у них були тільки робітники з Польщі.

40% польських роботодавців зазначили, що в них працюють до 10% українців, 17% назвали цифру в 10-25%. При цьому, найчастіше польські роботодавці відбирають українців на роботу через рекомендації знайомих (54%), або шукають напряму - через сайти з пошуку роботи (53%).

Також 88% респондентів кажуть, що умови праці для поляків та українців у них не відрізняються. Серед того, що вони гарантують працівникам з України, найчастіше називають: нормований робочий день - 66%; бонуси за гарні результати праці - 51%; оплачуване житло - 27%.

Нагдаємо, у 2018 році Польща спростила умови працевлаштування для українців. Тепер, щоб поїхати працювати до сусідньої держави, не обов'язково мати робочу візу. Досить перетнути кордон з біометрикою, а на місці роботодавець подбає про всі документи.

Наразі через пандемію коронавірусу Польща, як і інші країни, запроваджувала крантин, а також змінила режим в'їзду в країну.