Гелікоптер NASA витримав самостійну ночівлю на Марсі

Вночі температура на планеті може знижуватись до -90 градусів.

Літальний апарат "Геніальність" Аерокосмічного агентства США NASA витримав марсіанські морози під час першої самостійної ночівлі на Червоній планеті.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на лабораторію NASA при Каліфорнійському інституті технологій.

Зазначається, що вночі температура на Марсі може знижуватись до -90 градусів за Цельсієм. Через низькі температури, на незахищених електричних компонентах можуть виникнути тріщини, також можуть бути пошкоджені батареї пристрою.

"Вперше «Геніальність» перебуває самостійно на поверхні Марсу. Тепер ми маємо підтвердження, що є вірна ізоляція, правильні нагрівальні пристрої і достатньо заряду батареї, щоб пережити холодну ніч, що є значною перемогою для команди", - розповіла керівниця проєкту Мімі Аунг.

За планом, 7 квітня гелікоптер розправить лопаті. Після проведення тестувань, він здійснить перший політ, дані про який можуть дістатись Землі не раніше 12 квітня.

Safe & sound on the surface of Mars: the #MarsHelicopter, Ingenuity, has survived the first cold night on its own, a major milestone for the small rotorcraft because surface temps can plunge as low as -130 degrees F (-90 degrees C). https://t.co/IqrL757Peg pic.twitter.com/MkSe1UNLKG — NASA JPL (@NASAJPL) April 5, 2021

Нагадаємо, міні-гелікоптер "Геніальність", вагою приблизно 2 кг, був прикріплений до марсоходу "Наполегливість" (Perseverance), який з часу своєї посадки на Марсі, 18 лютого, проводить дослідження планети. Марсохід є частиною програми NASA з освоєння планети. Мінімальна програма досліджень розрахована на два земні роки, але, швидше за все, її буде продовжено. Марсохід вивчатиме геологію планети й історію її еволюції, шукатиме ознаки життя та відбиратиме зразки ґрунту.

22 лютого Perseverance передав на Землю перше відео з Марсу.