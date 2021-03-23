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Маск упевнений, що його ракети сядуть на Марсі задовго до 2030 року

Засновник SpaceX має намір "звозити" японського мільярдера Юсаку Маєзаву до Місяця на Starship у 2023 році.

Маск упевнений, що його ракети сядуть на Марсі задовго до 2030 року
Фото: EPA/UPG

Компанія SpaceX Ілона Маска посадить свої ракети Starship на Марсі задовго до 2030 року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Ілона Маска.

У лютому приватна космічна компанія зібрала близько 850 мільйонів доларів власного капіталу на розвиток проєкту, попри те, що прототип ракети Starship вибухнув під час посадки після випробувального запуску.

Ілон Маск заявив, що має намір організувати подорож японського мільярдера Юсаки Маєзави до Місяця на Starship у 2023 році.

Раніше власник SpaceX опублікував фотографію з випробувального полігону в Бока-Чіка, вперше показавши прототип Super Heavy - BN1.

Компанія вже завершила збір першого демонстратора надважкого прискорювача для корабля Starship. Незабаром мають відбутися його наземні випробування.

У майбутньому корабель Starship хочуть запускати для далеких космічних місій ракетою-носієм Super Heavy. 

Нагадаємо, у грудні 2020 прототип для польоту на Марс компанії SpaceX Starship вибухнув під час посадки після вдалого запуску зі стартового майданчика компанії в окрузі Камерон, штат Техас. 

У травні 2020 корабель Маска для польотів на Місяць і Марс вибухнув під час випробувань двигуна. Вибух стався за день до того, як SpaceX запланувала запуск космонавтів на Міжнародну космічну станцію.

Як повідомляли, японський мільярдер Юсака Маєзава оголосив про пошук 8 людей для польоту в космос кораблем Маска.

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