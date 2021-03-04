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SpaceX відклала запуск прототипу корабля для польоту на Марс

Причиною стала відмова двигуна.

SpaceX відклала запуск прототипу корабля для польоту на Марс
Фото: twitter.com/SpaceX

Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX відклала запуск прототипу корабля для польоту на Марс Starship.

Корабель Starship SN10 цього разу планувалося запустити на висоту приблизно 10 кілометрів. 

О 19:49 за київським часом прототип почали заправляти паливом (метан та кисень). Запуск очікувався близько 20:50. Потім його перенесли на 22:14. Утім, і в цей час запуск не відбувся. Причиною назвали відмову двигуна.

У SpaceX зазначили, що спробу запуску повторять найближчим часом.

Напередодні старту SN10 Маск оцінював ймовірність невдачі при випробуванні, яка завершиться знищенням прототипу, у 40%.

Нагадаємо, 3 лютого прототип для польоту на Марс компанії SpaceX Starship вибухнув під час посадки

Так само під час посадки 10 грудня вибухнув інший прототип для польоту на Марс компанії SpaceX Starship.

У травні минулого року корабель Маска для польотів на Місяць і Марс вибухнув під час випробувань двигуна. Вибух стався за день до того, як SpaceX запланувала запуск космонавтів на Міжнародну космічну станцію.

У квітні 2020 року SpaceX стала однією з трьох американських компаній, які отримали $1 млрд від NASA на створення ракет, здатних доставляти вантажі на Місяць. У травні SpaceX була надана ліцензія на здійснення польотів для Starship.

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