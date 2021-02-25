У роботі Facebook та Instagram стався глобальний збій

Користувачі переважно скаржилися на проблеми при відправленні повідомлень.

У роботі соціальних мереж Facebook та Instagram спостерігалися перебої протягом 25 лютого.

Про це свідчить інформація на порталі Downdetector, який відслідковує збої у роботі додатків.

Користувачі переважно скаржилися на проблеми при відправленні повідомлень, при з’єднанні з мережею та авторизації.

Перебої почалися близько 17 години та тривали до 21 години. Наразі робота сервісів відновлена у звичному режимі.

Нагадаємо, 16 грудня у роботі месенджера Telegram трапився масштабний збій. Користувачі не можгли отримувати та надсилати повідомлення, а також здійснювати дзвінки.