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У компанії "Meta" пояснили причину збою у Facebook та Instagram

Сталася технічна проблема.

У компанії "Meta" пояснили причину збою у Facebook та Instagram
Фото: EPA/UPG

У компанії "Meta" назвали причину збою у застосунках Facebook та Instagram. Збій пов'язаний із технічною проблемою.

Про це у мережі X повідомив прессекретар компанії Енді Стоун.

"Раніше сьогодні через технічну проблему у людей виникли труднощі з доступом до деяких наших послуг",  — написав він.

Компанія вирішила цю проблему "якнайшвидше для всіх, кого вона торкнулася. Приносимо вибачення за завдані незручності",  — додав Стоун.

Нагадаємо, сьогодні у світі стався масштабний збій низки популярних соцмереж. Користувачі не могли увійти у застосунки та оновити дані. У компанії "Meta" прокоментували, що знають про збій та працюють над відновленням роботи.

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