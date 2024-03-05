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У Facebook, Instagram та Messenger стався масштабний збій (оновлено)

Користувачі не можуть увійти в облікові записи.

У Facebook, Instagram та Messenger стався масштабний збій (оновлено)
Фото: tengrinews.kz

Сьогодні, 5 березня, по всьому світу "впали" всі популярні сервіси  — Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram та Messenger. Стався масштабний збій. Користувачі не можуть увійти в облікові записи.

Оновлення. Речник Meta Енді Стоун повідомив, що у компанії Meta знають про проблеми з Facebook та Instagram і вже працюють над вирішенням проблеми.

Користувачі Facebook повідомляють, що соцмережа почала "оживати".

Downdetector фіксує серйозний збій. Тисячі користувачів скаржаться на проблеми в роботі соцмереж та месенджера. В декого з'являється білий екран під час спроби входу, також не оновлюються дані.

У 60% користувачів проблеми з вебверсіями.

Фото: скріншот

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