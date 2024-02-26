Вибір Айфона на 128 гігабайтів: найпривабливіші моделі

В кожній лінійці Apple iPhone є конфігурації саме з такою місткістю сховища.

На відміну від 64 Гб, які більшість виробників списали з рахунків, 128 Гб — це популярний обсяг пам’яті. В кожній лінійці Apple iPhone є конфігурації саме з такою місткістю сховища. Це легко пояснити, адже більшості користувачів не потрібен безмежний накопичувач для сотень тисяч фотознімків та довготривалих відеороликів у форматі Ultra HD.

Щоб вибрати Айфон на 128 Гб, не потрібно бути експертом в галузі мобільної техніки. Достатньо мінімально орієнтуватися в основних серіях смартфонів Apple та їх найвідоміших фішках.

iPhone SE 2022

Special Edition — це єдиний Айфон, який позиціюється як бюджетний. А ще він зберігає дизайн восьмого покоління, адже має підекранну кнопку Home, округлі бічні грані корпусу, одинарну камеру. «Моноброва» відсутня.

Девайс роблять популярним компактні розміри, зокрема — діагональ 4,7 дюйма. Розблокування здійснюється за допомогою Touch ID. Ця особливість подобається користувачам, які переходять на IOS з Android і упереджено ставляться до Face ID.

iPhone 11

Попри зняття з виробництва, в авторизованих реселерів Apple все ще можна купити нову «одинадцятку». На вторинному ринку вона також має неабиякий попит.

Плюсів у моделі чимало: взяти хоча б квадратний модуль задньої камери, який свого часу спровокував шквал мемів та жартів.

1. Батарея тримає заряд до 17 годин у режимі відтворення відео.

2. Процесор A13 працює стабільно та витримує високі навантаження.

3. Уваги заслуговує багата колірна палітра, яка налічує аж шість відтінків.

Улюбленець — лавандовий Айфон 11.

iPhone 13

Базова версія з тринадцятої лінійки — топ за свої гроші. Приємні тактильні відчуття гарантовані, адже корпус-плитка ідеально лежить у долоні. Щоправда, на глянцевій спинці добре видно сліди дотиків. Якісний чохол з підтримкою MagSafe компенсує цю проблему.

Серед переваг Айфон 13:

· Стильний і сучасний дизайн;

· чіткий ОЛЕД-екран з високою щільністю пікселів;

· зменшена «моноброва» у порівнянні з попередниками;

· подвійна камера, яка добре знімає навіть у темряві.

Айфон 14 Плюс

Це легендарний камбек формату Plus. «Гігант» не за всі гроші світу — те, що потрібно для любителів мультимедійного контенту. Фаблет недалеко пішов від інтернет-планшетів, тому підходить для перегляду фільмів, серіалів, розважальних відео з Ютубу.

На Айфоні чотирнадцятого покоління також можна малювати наліпки, редагувати фотознімки, монтувати відеоролики.

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 Pro Max не випускається зі 128 Гб на борту, тому доводиться шукати гідну альтернативу. 14 Pro Max — те, що потрібно. Його оснащено динамічним острівцем замість «гривки», тому взаємодія з інтерфейсом — спрощена і пришвидшена.

Головна з трьох камер — на 48 Мегапікселів. Налаштування оптичного зуму максимально гнучкі. Дисплей підтримує технологію Pro Motion, максимальна яскравість просто неба досягає 2000 ніт — все як годиться флагману.

iPhone 15

Базовий Айфон 15 ще довго буде актуальним. Виробник планує тривалу програмну підтримку — в кращих традиціях Apple. Апаратне забезпечення характеризується високою якістю та дозволяє працювати в топових ресурсомістких програмах.

Заряджається смартфон через Type-C порт. Це вдала спроба купертинівців уніфікувати аксесуари для заряджання та зменшити кількість дротів у «господарстві» власника iPhone.

На цьому список Айфонів на 128 гігабайтів не закінчується. В асортименті є й інші привабливі моделі з технічного погляду.