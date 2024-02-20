ГУР запустило оновлений "Головний бот розвідки"

У бот можна надіслати інофрмацію про окупантів, яка може бути корисною Силам оборони України для перемоги.

Головне управнілля розвідки МО України запустило оновлений чат-бот в Телеграмі, куди можна надіслати інформацію, яка буде корислою Силам оборони.

Про це інформує ГУР МО.

Як зазначили у розвідці, за два роки війни українці та всі, хто виступає проти військової агресії Росії, надсилали інформацію, яка допомогла знищувати склади, споруди, техніку окупантів, кораблі тощо. Також повідомлення допомагали здобувати важливу інформацію про сили та засоби ворога, дислокацію високопосадовців, колаборантів, виявляти плани окупантів та діяти на випередження, фіксувати наслідки завданим окупантам ударів.

"Ми дякуємо кожному, хто надсилав інформацію через офіційний телеграм-бот і тим самим наближав і продовжує наближати перемогу України над країною-агресором. Ми закликаємо всіх українців повідомляти про «Головний бот розвідки» своїм рідним, друзям та знайомим на тимчасово окупованих територіях", – йдеться у повідомленні.

Також закликають надсилати у бот інформацію, яка може бути корисною Силам оборони України для перемоги над окупантами, а саме:

місцезнаходження штабів, скупчення техніки, засобів РЕБ чи ППО, переміщення військ окупантів

дислокацію вищого військового керівництва російських окупаційних військ

діяльність спецслужб, приватних воєнних компаній та інших заборонених організацій

військово-технічні дослідження та розробки

а також будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною у боротьбі за цілісність та безпеку України.

Офіційний телеграм-бот ГУР МО доступний за посиланням.

В українській розвідці визнають, що месенджер Telegram містить у собі низку загроз для безпеки України, тому потрібно шукати варіанти вирішення цієї проблеми. Мова йде не про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі, питання до самої платформи. Вона містить в собі цілу низку загроз для інформаційної, і не тільки інформаційної, безпеки нашої країни.