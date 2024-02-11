Україна догнала Росію за кількістю дронів-камікадзе. І це тільки початок, – Федоров

Україні вдалося наздогнати Росію за кількість дальніх дронів-камікадзе. Крім того наразі очікують появу покращеної версії морського дрона MAGURA.

Про це розповів віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у новому випуску подкасту Слон.

"Якщо говорити про нішу "шахедів" і дальніх дронів, я просто процитую Буданова. Він кілька днів тому в інтерв'ю сказав, що у нас є паритет по цих дронах. Я скажу, що це правда. У нас до десяти виробників, які виробляють дальні дрони-камікадзе", – сказав Федоров.

Виробництво дронів хоч і обмежене фінансуванням, однак продовжує масштабуватися.

"Можна виробляти тисячі цих дронів. Уже вироблені тисячі, майже кожного дня десь щось палає на території Росії. І це можна масштабувати. За пів року ми наздогнали за кількістю. Росія повинна розуміти, що ми будемо далі масштабуватися, і ми тільки почали", – додав міністр.

За словами Федорова, Україна паралельно розробляє методи радіоелектронної боротьби, щоб розвантажити системи ППО.

"Наші партнери також дивляться, як дрони-камікадзе розвантажують системи ППО, і це є викликом для будь-якої системи захисту неба", – сказав Федоров.

Також Федоров анонсував появу покращеної версії морського дрона MAGURA. Як сказав міністр, у 2024 році очікується "новий технологічний стрибок" в розробці.

Раніше Михайло Федоров повідомляв, що Україна розробляє власний аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", який буде здатний вражати цілі на відстані до 40 кілометрів.