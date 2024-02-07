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В Україні розробили аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", — Федоров

Безпілотник буде здатний вражати цілі на відстані до 40 кілометрів

В Україні розробили аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", — Федоров
Фото: надано пресслужбою

Україна розробляє власний аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", який буде здатний вражати цілі на відстані до 40 кілометрів.

Про це розповів Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров для Forbes.

Федоров зазначив, що вже є тестові бойові застосування ударного безпілотного літального апарата, виробленого Україною, в умовах війни.

"У рейнджі до 20 км у нас є велика кількість коптерів, FPV-дронів, але вночі зараз досить важко знайти ціль в діапазоні 20 км. Нам потрібно вражати на 40 км", — наголосив Федоров.

За словами міністра знадобилося пів року, аби "розігнати ринок" цих БПЛА.

"Зараз на радарах є кілька компаній, і ми тестуємо їхні продукти. У найближчі тижні вирішиться доля контрактів на виробництво дронів типу "Ланцет", — додав Федоров.

Федоров зазначив, що вже невдовзі " на російських пабліках почне з'являтися інформація, як палають їхні танки".

Безпілотники типу "Ланцет" — одні з найбільш ефективних російських безпілотників. Росіяни застосовують їх переважно для знищення або пошкодження великих та важливих цілей.

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