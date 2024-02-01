Українське державне підприємство постраждало від кібератаки, – Держспецзв'язку

Уражено більше ніж 2000 комп'ютерів.

У результаті кібератаки на українське державне підприємство сьогодні, 1 лютого, було уражено більше ніж 2000 комп'ютерів.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, надала практичну допомогу державному підприємству. Комп’ютери компанії зазнали масового ураження шкідливою програмою DIRTYMOE (PURPLEFOX), що надає віддалений доступ до уражених пристроїв.

Зазначається, що під час огляду спеціалісти виявили більше ніж 2000 уражених комп'ютерів в українському сегменті мережі Інтернет.