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"Укрпошта" відновлює роботу після масштабної кібератаки

Можливі затримки в доставці посилок.

"Укрпошта" відновлює роботу після масштабної кібератаки
Фото: 2000.ua

"Укрпошта" відновлює роботу IT-систем після значного технічного збою. 

Про це повідомили на сторінці підприємства у Facebook.

"У наших IT-системах відбувся значний технічний збій. Наші спеціалісти активно працюють над усуненням проблеми та відновленням повноцінної роботи, але це може зайняти деякий час", – ідеться в повідомленні.

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський додав, що атака сталася в ніч на 25 січня.

"Друзі, сьогодні вночі сталась атака на інформаційну інфраструктуру партнерів. Через це спостерігаються збої в нашій роботі", – написав він у Telegram.

Також Смілянський повідомив, що наразі вже поновлено прийняття платежів по всій країні (96%), робота особистого кабінету та API. 

Проте можливі невеликі затримки в доставці посилок.

Крім "Укрпошти", хакери здійснили масштабну кібератаку на один із дата-центрів "Нафтогазу". Вебсайти і кол-центри не працюють. Про строки відновлення сервісів компанія повідомить додатково. 

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