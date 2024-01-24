​Черговий кіберудар по РФ: знищили базу даних центру космічної гідрометеорології "Планета"

Кіберволонтери-патріоти з групи “BO Team” знищили базу даних далекосхідної (найбільшої з трьох) філії Російського Науково - дослідницького центру космічної гідрометеорології "Планета".

"Вказане російське державне підприємство федерального рівня займається прийомом та обробкою даних із супутників, а також забезпечує відповідною продукцією понад 50 державних суб’єктів: передусім – міністерство війни, генеральний штаб та служби мнс рф", – інформує Головне управління розвідки Міноборони України.

Фото: Головне управління розвідки Підприємство співпрацювало із міноборони Росії та іншими відомствами

Проникнення в базу даних центру дозволило знищити 280 серверів, задіяних у загальній мережі.

Обсяг знищеної інформації – близько 2 петабайт (200 мільйонів гігабайт) даних.

"Вартість втраченого росією цифрового масиву може становити щонайменше 10 мільйонів доларів", – додали у ГУР.

Серед знищеного – метео- та супутникові дані, які в постійному режимі активно використовували Міноборони і МНС РФ "Роскосмос" та низка інших відомств держави-агресора, а також – напрацьовані роками унікальні дослідження.

У розвідці повідомили, що робота суперкомп’ютерів, якими обладнаний далекосхідний центр паралізована та не підлягає відновленню в повному обсязі.

Фото: Головне управління розвідки Робота російської техніки не підлягає відновленню

"Один такий обчислювальний девайс разом із програмним забезпеченням коштує 350 тисяч доларів. В умовах жорстких санкцій проти росії повторно отримати такий софт фактично неможливо", – наголосили розвідники.

Разом зі сховищами даних, серверами та комп’ютерами внаслідок кібератаки паралізовано системи кондиціонування і зволоження повітря, а також регулювання екстреного електроживлення будівлі центру.

"Ще один бонус – повністю відрізана від мережі російська станція в Арктиці на острові "большевік", яка виконує важливі завдання у військовій сфері держави-агресора", – заявило ГУР.

Також додали, що через атаку десятки стратегічних компаній РФ, які працюють на "оборонку" і відіграють ключову роль у підтримці російських окупаційних військ, тривалий час залишатимуться без критично важливої інформації та сервісів.