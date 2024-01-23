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У Львові внаслідок хакерської атаки житловий масив залишився без опалення та гарячої води

Орієнтовний термін відновлення - 21:00.

У Львові внаслідок хакерської атаки житловий масив залишився без опалення та гарячої води
Фото: Макс Требухов

Житловий масив Сихів у Львові залишився без гарячої води та опалення внаслідок хакерської атаки на комунальне підприємство "Львівтеплоенерго".

Про це повідомляється на сайті підприємства.

"Унаслідок хакерської атаки порушено систему управління теплопостачанням. Тривають роботи з відновлення подачі опалення та гарячого водопостачання в житловому масиві Сихів. Орієнтовний термін відновлення - 21:00", - йдеться в повідомленні.

У Львівській міськраді повідомили, що минулої ночі стався збій у системі теплопостачання "Львівтеплоенерго", внаслідок чого зупинилися 324 індивідуальні теплові пункти в житловому масиві Сихів. Наразі відновили роботу 175 пунктів і до кінця дня планують повністю відновити подачу тепла та гарячої води.

У житловому масиві Сихів проживає близько 100 тисяч осіб.

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