Окупанти в Севастополі перекрили воду через "забруднення" та оголосили вихідні​

Окупаційна "влада" Севастополя заявила, що відключила водопостачання мешканцям "через значне забруднення" та оголосила, що вівторок та середа будуть вихідними днями.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Підконтрольний Росії "голова" Севастополя Михайло Развожаєв оголосив вихідними днями 23 і 24 січня через проблеми з подачею води, що виникли після негоди 19 січня. А 22 січня він оголосив "скорочений робочий день".

За словами Развожаєва, 24 січня о 20:00 подача води у місті має відновитися.

Перебої з постачанням водопровідної води в Севастополі почалися 19 січня. За одну ніч у місті й околицях випала третина місячної норми опадів, що призвело до потужної повені. Ситуацію погіршило швидке танення снігів у Кримських горах через різке потепління.

Через негоду забруднилися гідровузли, що живлять місто.

Нагадаємо, раніше окупанти евакуювали з-під Севастополя 100 осіб через "знищення ракети".