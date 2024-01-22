Крихкий 2024 рік: як вистояти і перемогти?

Від світанку 24 лютого 2022 року ми пережили багато: і подій, і емоцій. Від шоку від ударів до гордості за себе і радощів перемог. Від високих очікувань до апатії та передчуття катастрофи. Ми змогли вистояти, але не змогли швидко перемогти ворога. Ми змогли згуртувати довкола себе демократичний світ, та не змогли подолати його острах ескалації і нерішучість. Що принесе нам 2024 рік: стане переможним чи ще ні? І що нам робити, щоб не проґавити цей час?

Фото: ДПСУ

Що ми чекали від 2024 року?

Ще на початку 2023 року було зрозуміло, що 2024-тий буде складним для України: низка виборчих кампаній у країнах-партнерках (США, Велика Британія, Європарламент) нестиме значні ризики для фінансової і збройної підтримки нашої держави. Російсько-українська війна є топ-темою виборчих процесів, а отже і політичних спекуляцій.

На жаль, вони принесли свій негативний результат. Наша держава увійшла у 2024 рік без документально затвердженої підтримки від США та ЄС. В обох випадках голосування заблоковане через внутрішні процеси. І якщо стосовно пакету від ЄС на 50 млрд євро ми маємо бодай окреслений дедлайн — 1 лютого, то ситуація з допомогою від США у понад 60 млрд доларів залишається непевною.

Чи це зупинить нашу боротьбу з агресором? Ні. Але суттєво ускладнить. Вже зараз американські політики припускають, що без допомоги від США росія може перемогти. Чи всі українці розділяють цей песимізм? Ні. Ми досі готові битись, адже у нас просто немає іншого виходу.

Рутинізація війни чи втома?

Наш ворог дуже сподівався на втому партнерів від війни. Однак вони не втомились. Сталось інше – війна триває достатньо довго, що стала рутиною. Більше того, поява нових гарячих точок, як-то протистояння Ізраїлю з ХАМАС чи удари по хуситах в Ємені відволікають увагу.

На останній зустрічі з премʼєр-міністром Бельгії Александером Де Кроо ми говорили саме про це: як Україні не просто залишатись у центрі уваги, а й отримати усе необхідне для перемоги над агресором. Бо і з цим є складнощі: розгортання виробництва зброї і боєприпасів у ЄС та навіть США не такі швидкі, як це може дозволити собі авторитарна рф з її союзниками по новій осі зла.

Однак, окрім зброї і снарядів, для перемоги нам все ще потрібно позбавити росію ресурсу для ведення цієї війни. Перш за все, фінансового.

Санкції, які мають діяти

До других роковин початку повномасштабної війни, 24 лютого 2024 року, Євросоюз планує ухвалити 13-тий пакет санкцій. За попередніми даними, до нового переліку економічних обмежень внесуть нові фізичні та юридичні особи, додаткові торговельні обмеження та додаткові заходи для протидії обходу санкцій.

Останнє особливо важливе. росія справді залишається країною з найбільшою кількістю накладених економічних обмежень. Однак досі з ними справляється. Чому? Бо разом зі своїми союзниками КНДР та Іраном навчилась їх обходити.

За даними останніх досліджень, у 2023 році імпорт військових компонентів до росії скоротився лише на 9%, а товарів подвійного призначення – на 28.5% порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення. У 2022 році, одразу після введення санкцій, але ще до того, як кремль навчився їх обходити, падіння цього імпорту було суттєвим. А вже за минулий рік агресор адаптував ланцюги постачань і зміг відновити закупівлі. При цьому 44% усіх "військових" компонентів – це розробки західних компаній.

Тому щоразу, коли західні медіа запитають, що має бути в нових санкційний пакетах, я відповідаю одне: жоден новий пакет не вдарить по агресору, допоки ефективно не працюватимуть всі попередні.

Заморожені російські гроші мають працювати на Україну

Війна — це дуже і дуже дорого. Для всіх, навіть тих країн, де бойові дії не тривають. За підрахунками ООН, Світового Банку та Кабінету міністрів України, на відновлення нам потрібно понад $400 млрд. Ці кошти є. Це заморожені російські активи, приватні та суверенні. Загальна їх сума у світі сягає $500 млрд. Це вдесятеро більше за пакет допомоги Україні від ЄС, який розрахований на 4 роки, і удевʼятеро більше за допомогу від США.

Передача цих коштів Україні допомогла би не тільки нашій державі, а зняла би чимало спекуляцій на виборах в країнах-партнерах. Умовний американський платник податків не ставив би питання своєму політику, куди йдуть його гроші. Бо за знищене в Україні платив би той, хто знищив, – росія.

Конфіскація заморожених активів рф – те, чому ми приділяємо найбільше уваги на всіх своїх зустрічах з західними колегами. Зараз очевидно, що потрібна політична воля і рішучі кроки з їх боку.

Як досягти результату?

Важко бути найгучнішим голосом у кімнаті, коли тебе фізично у цій кімнаті немає. Повертати голови наших партнерів у бік України, коли у них вибори, внутрішні кризи та інші фактори відволікання – непросте завдання але реальне. І це те, чим мають займатись абсолютно всі у найближчі місяці.

Це означає, що кожен український політик має працювати із західними колегами на всіх рівнях, з їх елітами, з їх бізнесом і виборцями.

2024 рік видається крихким не тільки для українців. Ніхто не може спрогнозувати майбутній розклад політичних сил: результати виборів у США, до Європарламенту, у Великій Британії. Ця невпевненість несе дисбаланс. Позбутись його можна тільки, концентруючи зусилля на свої меті. Наша ціль незмінна – перемога у війні. Цілі для її досягнення – зброя, фінансова підтримка, санкційний тиск на агресора та конфіскація його заморожених грошей. І над цим мають працювати усі, тут не може бути недотичних. Перемога досягається маленькими кроками кожного.