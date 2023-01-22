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Швидкість завершення війни залежить від міцності всередині України і допомоги партнерів, – Зеленський

Глава держави вважає, що Україна може здобути перемогу над Росією у 2023 році.

Швидкість завершення війни залежить від міцності всередині України і допомоги партнерів, – Зеленський
Фото: Офіс президента

Сьогодні президент Володимир Зеленський разом із колишнім прем’єром Британії Борисом Джонсоном зустрілися зі студентами КНУ імені Тараса Шевченка. Під час зустрічі президент розповів, від чого залежить швидкість перемоги України у війні з РФ.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Ми вже перемогли, тому що об’єдналися, у нас велика нація, великий народ… Окрім того, важливо провести ще й фізичну деокупацію наших територій. Тоді це буде не лише теоретичною чи філософською перемогою – це буде реальністю", – сказав глава держави.

Президент вважає, що перемогу Україна може здобути вже у 2023 році. Проте для цього українцям потрібно зберігати єдність і міцність.

 

"Швидкість (завершення війни – ред.) залежить від декількох речей: міцності всередині України та міцності ззовні – допомоги партнерів. І не можна допускати уповільнення процесів що ззовні, що всередині, бо це затягуватиме війну", – наголосив президент.

Глава держави відкинув будь-які твердження щодо необов’язковості перемоги чи допустимості часткової перемоги України.

Нагадаємо, сьогодні Борис Джонсон прибув з візитом до України і зустрівся у Києві з Володимиром Зеленським. 

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