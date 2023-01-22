Швидкість завершення війни залежить від міцності всередині України і допомоги партнерів, – Зеленський

Сьогодні президент Володимир Зеленський разом із колишнім прем’єром Британії Борисом Джонсоном зустрілися зі студентами КНУ імені Тараса Шевченка. Під час зустрічі президент розповів, від чого залежить швидкість перемоги України у війні з РФ.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
"Ми вже перемогли, тому що об’єдналися, у нас велика нація, великий народ… Окрім того, важливо провести ще й фізичну деокупацію наших територій. Тоді це буде не лише теоретичною чи філософською перемогою – це буде реальністю", – сказав глава держави.
Президент вважає, що перемогу Україна може здобути вже у 2023 році. Проте для цього українцям потрібно зберігати єдність і міцність.
"Швидкість (завершення війни – ред.) залежить від декількох речей: міцності всередині України та міцності ззовні – допомоги партнерів. І не можна допускати уповільнення процесів що ззовні, що всередині, бо це затягуватиме війну", – наголосив президент.
Глава держави відкинув будь-які твердження щодо необов’язковості перемоги чи допустимості часткової перемоги України.
Нагадаємо, сьогодні Борис Джонсон прибув з візитом до України і зустрівся у Києві з Володимиром Зеленським.