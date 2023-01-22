У неї залишилося троє дітей - 16, 5,5 та 4,5 років.

У неділю, 22 січня, в Броварах попрощалися із загиблою під час падіння гелікоптера ДСНС багатодітною мамою Мариною Грановською.

Про це повідомляє "Трибуна-Бровари".

У трагічний день 18 січня жінка привела доньку й сина в дитячий садок "Джерельце". Вона їх переодягла, діти пішли на сніданок.

Коли вертоліт зачепив дах дитсадка, Марина була в епіцентрі катастрофи - біля центрального входу. Тіло Грановської впізнали лише наступного дня після катастрофи. У неї залишилося троє дітей - 16, 5,5 та 4,5 років. Тепер батько сам їх буде виховувати.

Нагадаємо, 18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та житловим будинком впав вертоліт ДСНС. На борту були, зокрема міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Усі вони загинули.

У Ніжині відбулася прощальна церемонія із пілотами-рятувальниками, які загинули в авіакатастрофі в Броварах.

У Броварах 21 січня прощалися з маленькою Міланою Пономаренко та її мамою Оленою, які загинули під час катастрофи гвинтокрила ДСНС.

У Києві на Байковому кладовищі поховали загиблих у авіакатастрофі 18 січня під час виконання службових обов’язків міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, його першого заступника Євгенія Єніна і державного секретаря Юрія Лубковича.