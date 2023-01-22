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Путін мріє про "котли", оточення і звання генералісимуса, - Данілов

Щонайменше він хоче повторення Дебальцева.

Путін мріє про "котли", оточення і звання генералісимуса, - Данілов
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

Російський президент Володимир Путін зараз шукає вразливі ділянки українського фронту. 

Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує "Українська правда". 

За його словами, мрії Путіна в Україні дуже кровожерливі - йому хочеться "котлів" та звання "генералісимума всіх часів".

"У війні з Україною Путін мріє про "котли", оточення, парад перемоги і звання генералісимуса всіх часів і … про власний ГУЛАГ. Для цього в його системі координат потрібен "український Сталінград". В крайньому разі він бажає повторення в максимально масштабованому вигляді варіанту Дебальцева-2.  Тому новоспечені Жукови в особі Герасимова концентрують ресурси, підтягують резерви, відновлюють боєздатність і шукають найбільш вразливі ділянки українського фронту", - сказав Данілов.

Нагадаємо, що за оцінкою Головного управління розвідки Міноборони, Російська Федерація планує на весну та початок літа новий великий наступ в Україні.

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