Десантники ліквідували групу окупантів в районі Бахмута

Воїни 71-ї єгерської бригади Десантно-штурмових військ ліквідували групу окупантів в районі Бахмута Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Скупчення живої сили противника в районі Бахмута виявили безпілотники єгерів ДШВ. Координати миттєво передали бригадній мінометній батареї та самохідній установці "Краб".

"Вибухи 155-міліметрових снарядів загнали окупантів у посадку, а там вже їх чекали пристріляні нашими мінометниками сектори. Згодом посадку зачистили штурмові підрозділи єгерів-десантників", –зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, що українські десантники оприлюднили відео знищення ворожого підрозділу.