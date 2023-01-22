Керівник німецького міноборони скоро приїде в Україну

Він уточнив, що Берлін веде "дуже тісний діалог" про постачання Україні танків.

Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що скоро приїде з візитом в Україну.

Про це він повідомив в інтерв'ю Bild am Sonntag.

У Пісторіуса поцікавилися, куди він відправиться насамперед на новій посаді. На що міністр відповів: "Безсумнівно, що я невдовзі поїду в Україну. Ймовірно, це станеться протягом наступних чотирьох тижнів".

Він уточнив, що Берлін веде "дуже тісний діалог" з міжнародними партнерами про постачання Україні танків Leopard.

"Щоб бути добре підготовленим до можливих рішень, я доручив своєму відомству в п'ятницю перевірити все, щоб ми не втрачали часу без необхідності, якщо трапиться найгірше", - зазначив Пісторіус.

Як повідомили німецькі ЗМІ, Німеччина має 212 справних танків Leopard 2 різноманітних модифікацій. Україна, можливо, отримає 19 танків Leopard 2A5, які використовуються лише для навчань.

Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що Німеччина не ухвалила рішення про відправлення танків Leopard до України.