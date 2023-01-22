Президент зазначив, що в кожного з нас більше немає чужих міст, сіл, вулиць.

Відзначення Дня соборності України передало українцям дві мудрості. Якщо не припиняти боротьбу, рано чи пізно єдину і незалежну державу буде відновлено. Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачено.

Ми завжди знали про першу мудрість, а 24 лютого довели, що засвоїли другу. Про це президент Володимир Зеленський сказав у привітанні українців із Днем соборності.

Президент зазначив, що в кожного з нас більше немає чужих міст, сіл, вулиць.

"Кожне місто рідне. Кожне село – рідне, кожна вулиця – рідна. Навіть якщо ми там ніколи в житті не були. І бійці з Києва, Львова, Кривого Рогу, Житомира, Луганська та багатьох-багатьох інших міст бʼються за Маріуполь, Купʼянськ та Ізюм. А бійці з Ізюма, Купʼянська та Маріуполя, багатьох інших міст бʼються за Авдіївку, Бахмут та Соледар. І всі разом захищають Київ. І всі разом захищають Харків. І всі разом звільняють Херсон. І всі ми разом, хоч де народилися і зростали, кажемо сьогодні: я захищу мою Україну", – наголосив він.

День Соборності щорічно відзначається 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.