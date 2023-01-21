В останню путь їх провели близько сотні людей.

У Києві на Байковому кладовищі поховали загиблих у авіакатастрофі 18 січня під час виконання службових обов’язків міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, його першого заступника Євгенія Єніна і державного секретаря МВС України Юрія Лубковича.

Про це повідомили у МВС.

Також поховано начальника управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Михайла Павлушка та провідного інспектора Департаменту комунікації МВС Миколу Анацького.

На цвинтар провести в останню путь загиблих посадовців прийшло близько сотні людей.

“Церемоніал на місці їхнього вічного спочинку відбувся з усіма належними почестями. Там пролунав і останній гімн на честь полеглих”, – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та житловим будинком впав вертоліт ДСНС. На борту були, зокрема міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Усі вони загинули.

СБУ розглядає три основні версії причин катастрофи вертольота.