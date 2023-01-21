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Окупанти обстріляли Нікопольський район з артилерії та РСЗВ

Унаслідок атаки з людей ніхто не постраждав.

Окупанти обстріляли Нікопольський район з артилерії та РСЗВ
Микола Лукашук
Фото: Анна Стешенко

Надвечір 21 січня під ворожий удар потрапила Марганецька громада у Нікопольському районі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Вдень російські окупанти поцілили по ній з важкої артилерії та РСЗВ.

Є руйнування на одному з промислових підприємств, масштаби з’ясовуються. 

Унаслідок атаки з людей ніхто не постраждав.

Наразі більше обстрілів на Дніпропетровщині протягом дня не зафіксовано.

“Ліміти електроенергії для нашої області, встановлені “Укренерго”, залишаються невисокими – близько 51% від необхідної нам кількості”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 січня російські окупанти накрили Мирівську громаду Нікопольського району Дніпропетровщини.

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