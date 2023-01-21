Окупанти обстріляли Нікопольський район з артилерії та РСЗВ

Надвечір 21 січня під ворожий удар потрапила Марганецька громада у Нікопольському районі.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Вдень російські окупанти поцілили по ній з важкої артилерії та РСЗВ.
Є руйнування на одному з промислових підприємств, масштаби з’ясовуються.
Унаслідок атаки з людей ніхто не постраждав.
Наразі більше обстрілів на Дніпропетровщині протягом дня не зафіксовано.
“Ліміти електроенергії для нашої області, встановлені “Укренерго”, залишаються невисокими – близько 51% від необхідної нам кількості”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 20 січня російські окупанти накрили Мирівську громаду Нікопольського району Дніпропетровщини.