Українська розвідка не згодна з прогнозом генерала США Міллі про складність перемоги над Росією в 2023 році

Українські розвідники впевнені в перемозі над Росією у цьому році.

Речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що оцінки української розвідки про можливість перемогти у війні в 2023 році залишаються незмінними. При цьому Україна має тверезе та адекватне розуміння ситуації та своїх здібностей.

Про це повідомляє Liga.

На брифінгу за підсумками восьмого засідання у форматі "Рамштайн" голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що Україні буде "дуже і дуже важко" вигнати російських загарбників у 2023 році.

"Ті оцінки, які давалися (українською розвідкою, – ред.), вони залишаються незмінними. Є завдання і, незважаючи на їхню складність, великою ціною українці звільняють власні території", – сказав Юсов.

Коментуючи оцінки Міллі, він нагадав, що багато хто на початку повномасштабного вторгнення не прогнозував, що Україна взагалі вистоїть, а пізніше багато хто не вірив, що вдасться звільнити значну частину окупованих територій, у тому числі Херсон.

"Україна звільняє і продовжить звільняти власні території. Так, це буде складно, але це неминуче", – заявив Юсов.

Він наголосив, що Україна у постійному режимі контактує з партнерами, державами-членами НАТО та іншими урядами та організаціями.

"Повірте, є адекватна та твереза оцінка ситуації, адекватні та тверезі завдання для Сил оборони та розуміння, що ми можемо. Так от, ми справді можемо звільнити наші землі", – заявив представник ГУР.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка повідомила, що нагнітання теми нападу на Україну з боку Білорусі є психологічним тиском Росії. Якщо ситуація зміниться - розвідка про це повідомить.

Зазначимо, найближчим часом українські військові почнуть тренування на британських танках. Навчання не має зайняти багато часу.

Більше про постачання танків Україні читайте в матеріалі LB.ua “Рамштайн і танки. Боже, бережи короля!”