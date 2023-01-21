Штормова погода сприяє тому, що на узбережжя виносить морські міни, яких в морі ще багато.

На одному з пляжів Одещини знайшли та знешкодили чергову міну. Її виніс на берег шторм.

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

“Штормове море продовжує приносити до узбережжя і в прибережні води Одещини небезпечні морські сюрпризи. Сьогодні зранку серед каміння на одному з пляжів місцевими мешканцями було виявлено морську міну, яка дивом не здетонувала, з огляду на особливості хвилювання моря і ґрунту узбережжя”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що навіть за такої важкої доступності, фахівцям ВМС ЗСУ вдалось контрольовано й безпечно ліквідувати міну.

Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині електрик підірвався на російській міні. Медики надають йому необхідну допомогу.