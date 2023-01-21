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На окупованій Луганщині росіяни мобілізовують рятувальників

Вони навмисно призивають до армії мешканців українських територій.

На окупованій Луганщині росіяни мобілізовують рятувальників
Фото: Центр нацспротиву

Російські окупанти продовжують мобілізовувати мешканців тимчасово окупованих районів Луганської області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"У межах мобілізації на тимчасово окупованих районах Луганщини ворог призвав до армії співробітників так званого МНС", - йдеться у повідомленні.

До лав ворожої армії призвали працівників "ДСНС" в Алчевську з метою поповнення втрат живої сили.

Зауважимо, що росіяни навмисно призивають до армії мешканців українських територій й без відповідної підготовки відправляють на передову. 

Нагадаємо, що у виправній колонії №1 тимчасово окупованого Сімферополя загарбники вербують в’язнів, аби вони в складі російської армії воювали проти України.

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