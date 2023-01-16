У Сімферополі окупанти мобілізують в'язнів

Йдеться про в’язнів, які відбувають покарання за кримінальними статтями.

У виправній колонії №1 тимчасово окупованого Сімферополя загарбники вербують в’язнів, аби вони в складі російської армії воювали проти України.

Про це заявила голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, повідомляє Укрінформ.

"Маємо підтверджену інформацію, що у виправній колонії №1 у Сімферополі загарбники вербують для участі у війні Росії проти України в’язнів, які сидять за кримінальними статтями", - зазначила Скрипник.

За її словами, практика вербування людей, засуджених за кримінальні злочини, поширена у Росії. Особливо це застосовується щодо в’язнів, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини у колоніях суворого режиму.

"Перші сигнали ми отримали у березні минулого року, коли громадяни України, які перебували на території РФ, повідомляли, що люди Пригожина вербують людей для участі у військових діях проти України", - сказала Скрипник.

Нагадаємо, що на окупованих територіях Донецької області “військкомати” росіяни примусово мобілізують людей з інвалідністю, наркозалежних та представників криміналітету.