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На Донеччині окупанти мобілізують людей з інвалідністю

Також на війну беруть наркозалежних та представників криміналітету.

На Донеччині окупанти мобілізують людей з інвалідністю
Фото: Центр нацспротиву

На окупованих територіях Донецької області “військкомати” росіяни примусово мобілізують людей з інвалідністю, наркозалежних та представників криміналітету.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Росіяни продовжують примусову мобілізацію з тимчасово окупованих територіях України. Через спротив місцевих окупантам все важче знаходити чоловік для мобілізації. Та кремлівське керівництво виставляє норми, які необхідно виконати”, – йдеться у повідомленні. 

За інформацією підпілля, людей з інвалідністю беруть на посади водіїв. 

Мобілізовані ж використовуються в сухопутних підрозділах окупаційних військ.

Нагадаємо, з 9 січня в Російській Федерації обмежили виїзд з країни військовозобов’язаних, зокрема тих, хто обмежено придатний до служби.

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