На Донеччині окупанти мобілізують людей з інвалідністю

На окупованих територіях Донецької області “військкомати” росіяни примусово мобілізують людей з інвалідністю, наркозалежних та представників криміналітету.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
“Росіяни продовжують примусову мобілізацію з тимчасово окупованих територіях України. Через спротив місцевих окупантам все важче знаходити чоловік для мобілізації. Та кремлівське керівництво виставляє норми, які необхідно виконати”, – йдеться у повідомленні.
За інформацією підпілля, людей з інвалідністю беруть на посади водіїв.
Мобілізовані ж використовуються в сухопутних підрозділах окупаційних військ.
Нагадаємо, з 9 січня в Російській Федерації обмежили виїзд з країни військовозобов’язаних, зокрема тих, хто обмежено придатний до служби.