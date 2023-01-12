На Донеччині окупанти мобілізують людей з інвалідністю

Також на війну беруть наркозалежних та представників криміналітету.

На окупованих територіях Донецької області “військкомати” росіяни примусово мобілізують людей з інвалідністю, наркозалежних та представників криміналітету.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Росіяни продовжують примусову мобілізацію з тимчасово окупованих територіях України. Через спротив місцевих окупантам все важче знаходити чоловік для мобілізації. Та кремлівське керівництво виставляє норми, які необхідно виконати”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією підпілля, людей з інвалідністю беруть на посади водіїв.

Мобілізовані ж використовуються в сухопутних підрозділах окупаційних військ.

Нагадаємо, з 9 січня в Російській Федерації обмежили виїзд з країни військовозобов’язаних, зокрема тих, хто обмежено придатний до служби.